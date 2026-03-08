Mersin kentin her noktasında hakim kıldığı eşitlik, özgürlük ve güçlendirme temelli politikalarıyla 'Kadın Dostu Kent' vizyonunu sağlamlaştıran Mersin Büyükşehir Belediyesi, bir kadın olarak Mersin'de yaşamanın farkını ortaya koyuyor.

MERSİN (İGFA) - Hayatın birçok alanında toplumsal cinsiyet eşitsizliği, ayrımcılık ve mobbing ile karşı karşıya kalan kadınlar; Mersin'de hayatlarını Büyükşehir politikalarının destekleriyle dizayn ederek kentin atmosferini özgürlük ile buluşturuyor.

Kadınların eşitlik mücadelesinde kalıcı bir yeri olan '8 Mart Dünya Kadınlar Günü', Mersin Büyükşehir'in politikalarıyla sadece özel bir gün olmaktan çıkarak kent yaşamının özgürce örülmesinin nişanesi oluyor.

ÖZGÜR, EŞİT VE GÜVENLİ BİR KENT İLMEK İLMEK ÖRÜLÜYOR

Kadınların kendi hayatlarına dair gösterdiği bağımsızlık iradesini bir gün değil her gün hatırlayan Mersin Büyükşehir Belediyesi, tüm kadınların güvende ve özgür hissedeceği bir kenti ilmek ilmek örüyor.

Kadınların yalnız hissetmeyeceği, kent yaşamı içinde aktif rol alacağı, eşit yurttaşlık temelli tüm haklarını ve kazanımlarını hayatlarına sirayet ettirebileceği bir yerel mekanizma kuran Büyükşehir, her alanda kadınların yanında olmaya devam ediyor.

Kamusal ve özel alanda; Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in göreve geldiği 2019 yılından bu yana inşa ettiği vizyonu tüm ülkeye örnek olacak şekilde hayatın her alanına yayan Büyükşehir, kadınlarla birlikte güçleniyor.

Yaşam biçimleri, meslek seçimleri, günlük hayatları ve ekonomik girişimleri gibi birçok alanda Mersin'de yaşamanın kazanımlarını somut olarak özümseyebilen kadınlar, kentin her noktasını nefes alma alanı olarak hissedebiliyor.

Kız çocukların eğitiminden kadınların üretim girişimlerine, kültür sanat faaliyetlerinden siyasal temsile, günlük yaşamda hizmete erişimden bilimsel disiplinlerde öncü olmaya kadar onlarca alanda kadınları önceleyen Büyükşehir politikaları, Mersin'de var edilen vizyonun farkını ortaya koyuyor.