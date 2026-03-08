8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Bursa'da düzenlenen 'Zamana Meydan Oku' etkinliğinde kadınların fiziksel, zihinsel ve hücresel sağlığına yönelik bütüncül yaklaşımlar ele alındı.

BURSA (İGFA) - 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Bursa'da düzenlenen 'Zamana Meydan Oku' etkinliği, kadınları sağlıklı ve dengeli yaşam teması etrafında bir araya getirdi.

Awen Longevity ve Eflatun Yoga iş birliğiyle gerçekleştirilen programda kadınların fiziksel, zihinsel ve hücresel sağlığına yönelik farkındalık çalışmaları yapıldı.

Etkinlikte Eflatun Yoga & Yaşam Merkezi Kurucusu Burcu Saraçoğlu Aşan, katılımcılarla nefes ve beden farkındalığına yönelik egzersizler gerçekleştirdi. Günlük yaşamın yoğun temposu içinde bedenle yeniden bağ kurmanın önemine dikkat çeken uygulamalar katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi.

Program kapsamında Awen Longevity Kurucusu Op. Dr. Ersoy Taşpınar ise uzun ve sağlıklı yaşam yaklaşımı hakkında bilgi verdi. Taşpınar'ın yönlendirmesiyle katılımcılar, etkinlikte dağıtılan uyku bantları eşliğinde NuCalm deneyimini yaşayarak sinir sistemi regülasyonu ve derin gevşemeye yönelik kısa bir uygulamaya katıldı.

Kadınların yaşamın her döneminde güçlü ve dengede kalmalarını desteklemeyi amaçlayan etkinlik, Bursa'nın iş ve sosyal yaşamından birçok ismi de bir araya getirdi. Programa Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir'in eşi Nuray Özdemir ile BUIKAD Başkanı Şeyda Şençayır da katıldı.

Etkinlik boyunca kadın sağlığı, yaşam kalitesi ve 'longevity' yaklaşımının önemi vurgulanırken, program sonunda katılımcılara Awen Longevity ve Eflatun Yoga tarafından hediye çekleri ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün anlamına uygun çiçekler takdim edildi. Bilgi ve deneyim odaklı bir buluşma olarak gerçekleştirilen 'Zamana Meydan Oku' etkinliği, kadınların kendileriyle daha bilinçli bir bağ kurmalarını destekleyen farkındalık dolu bir atmosferde sona erdi.