Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği “Yaz Seninle Güzel” konser serisi Karasu’da devam etti.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği “Yaz Seninle Güzel” konser serisi, Karasu Sahil Park Amfi Tiyatro’da gerçekleşen unutulmaz bir yaz akşamıyla devam etti.

Sahilde müzik dolu saatler

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen ve Kent Orkestrası’nın sahne aldığı etkinlikte, nostaljik pop şarkılarıyla müzikseverler bazen eğlenceli ve bazen de duygusal anlar yaşadı.

Karasu’da tatilcilerin ve bölgedeki vatandaşların serin bir yaz akşamına konuk olan orkestra ve Sakaryalı tanınmış sanatçılar Okan Kılıç ile Cihan Fırtına, dinleyicilere unutulmaz bir müzik deneyimi sundu.

Nostalji, coşku ve alkışlar bir aradaydı

Solistler, nostaljik parçaları seslendirerek dinleyicileri geçmişte yolculuğa çıkardı. Ritimle dans edenler ve telefon ışıklarıyla sahneye enerji katanlar, günü fotoğraflarla ölümsüzleştirdi.

Konser serisinin sıradaki durakları:

4 Temmuz Cuma / Kocaali Sahili (İskele yanı) / 20.30

5 Temmuz Cumartesi / Sapanca Kaymakamlık önü / 20.30