Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), suyun geri dönüşümüne verdiği değerle bir altyapı projesini daha tamamladı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın bizzat yerinde takip ettiği yatırımla birlikte, bölgedeki yağmur sularının güvenli deşarjı sağlanırken, ulaşım güvenliği en üst seviyeye taşındı. SASKİ, Adapazarı Karakamış Mahallesi'nde 3 bin 500 metre uzunluğundaki yağmursuyu altyapı projesini kısa sürede tamamladı.

Adapazarı Karakamış Mahallesi'nin hızla gelişen yapısı ve artan ihtiyaçları doğrultusunda projelendirilen 3 bin 500 metrelik yeni yağmursuyu hattıbölgeye kısa sürede kazandırıldı. Yeni hat ile birlikte düşen her damla kaynaklara güvenle ulaştırılmaya başlandı.

Tamamlanan proje sayesinde yüzey suları güvenle ana deşarj noktalarına iletilerek, bölgenin yoğun yağışlara karşı direnci artırıldı. Yeni hat aynı zamanda güzergâhı kullanan sürücüler için de her mevsim yüksek sürüş güvenliği sağladı. Yatırımın her aşamasını yakından takip eden Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, SASKİ Genel Müdürü Seyit Sakallıoğlu ile birlikte daha önce bölgede kapsamlı incelemelerde bulunmuştu.

Saha operasyonları sırasında Karakamış sakinleriyle bir araya gelen Başkan Alemdar, vatandaşların taleplerini birinci ağızdan dinleyerek projenin hızla tamamlanması talimatını vermişti.