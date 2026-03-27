Maltepe'nin gözde parklarından olan ve çocuklara tarımı ve toprağı sevdirmek için Maltepe Belediyesi'nce kurulan 'Çocuk Tarım Parkı' minik misafirlerini ağırladı. Anaokulu öğrencileri, önce park hakkında bilgi aldı, sonrasında sebze fideleri ve meyve ağaçlarını gezdi. Minikler etkinliğin sonunda saksılara çiçek dikti.

İSTANBUL (İGFA) - Maltepe Belediyesi 'Çocuk Tarım Parkı', üst üste üç gün boyunca anaokulu öğrencilerini ağırladı.

'Tarım Parkı'nı ziyaret ettikleri için oldukça mutlu olduğu gözlemlenen yaklaşık 200'ün üzerinde çocuk, yetkililerce karşılandı ve onlara park hakkında bilgi verildi. Öğretmenlerinin de eşlik ettiği etkinlikte çocuklar, meraklı gözlerle sebze fidelerini ve meyve ağaçlarını dolaşarak türlü türlü sebze ve meyveler hakkında bilgilendirildi.

Etkinliğin sonunda ise çocuklara saksı dağıtıldı ve kürekle toprak doldurdukları saksılara çiçek dikmeleri istendi. Saksılara çiçekleri başarıyla diken öğrencilere çiçeklerle birlikte çeşitli hediyeler verildi