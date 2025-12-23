Kuzey ilçelerde sürdürülen spor yatırımlarının ardından Büyükşehir Belediyesi, güney bölgesinde de çalışmalarda sona yaklaştı. Bayat ve Eşme mahallelerinde inşa edilen spor sahaları kısa süre içinde hizmete alınacak.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yakın zamanda paylaştığı kuzeydeki spor yatırımlarının ardından, bu kez güney bölgesinde gelinen son durumu kamuoyuyla paylaştı. Geyve ilçesine bağlı Bayat ve Eşme mahallelerinde yapımı süren sentetik çim futbol sahaları ile basketbol ve voleybol sahalarında imalatlar tamamlanırken, açılış öncesi son dokunuşlara geçildi.

Bayat ve Eşme mahallelerinde inşa edilen spor sahalarının tüm yapısal imalatları tamamlanarak projeler son aşamaya ulaştı.Sentetik çim alanlarda granül serimi yapılmasının ardından peyzaj düzenlemeleriyle birlikte sahaların kısa süre içinde kullanıma hazır hale getirilmesi hedefleniyor.

Tesislerin hizmete alınmasıyla birlikte bölgedeki gençler için güvenli, erişilebilir ve düzenli spor yapılabilecek alanlar kazandırılmış olacak.

Büyükşehir Belediyesi, şehrin farklı noktalarında eş zamanlı olarak sürdürülen spor yatırımlarıyla spor altyapısı güçlendirilmeye devam ediyor.