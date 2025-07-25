Sakarya'da Geyve Belediyesi, dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen e-Belediye Bilgi Sistemine (EBBS) resmi olarak geçiş yaptı. Belediye Başkanı Selçuk Yıldız, geçişle birlikte belediyeyi yıllık 4 milyon TL’ye yakın külfetten kurtardıklarını açıkladı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya'da Geyve Belediyesi, e-Belediye sistemine geçti. Belediye bu geçişle birlikte, hizmetlerini daha şeffaf, hızlı ve vatandaş odaklı bir şekilde sunacağını duyurdu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Geyve Belediye Başkanı Selçuk Yıldız, dijital dönüşüme büyük önem verdiklerini belirterek, "e-Belediye sistemine geçişimizle birlikte hem işlem sürelerini kısaltıyor hem de kaynaklarımızı daha verimli kullanıyoruz. Bir yandan da belediyemizi yıllık 4 milyon TL’ye yakın bir külfetten kurtarıyoruz. E-belediye sistemi öncesi kullanılan özel programlar sebebiyle belediyemiz büyük bir külfetin de altındaydı. Bu vesile ile bunun da önüne geçtik" diye konuştu.

e-Belediye sistemiyle birlikte, emlak vergisi ödeme, imar durumu sorgulama, ruhsat başvuruları, çevre temizlik vergisi, yapı kullanma izin belgesi gibi pek çok işlem artık internet üzerinden gerçekleştirilebilecek. Bu da vatandaşların belediyeye gelmeden, zaman ve maliyet tasarrufu sağlayarak işlemlerini tamamlamasına olanak tanıyor.