Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin Şubat Kültür Takvimi kapsamında OSM’de “Kelimelere ve Hikayelere Tutunmak” söyleşisinde sevenleriyle buluşan Yazar Tarık Tufan, yeni çağın tüketim olgusunu ve sosyal medyanın getirdiği tehlikeleri anlatırken, “Emojilerle konuşan, sanat yoksunu bir topluma mı evrildik? Bugün, 80 yıl önce yazılmış edebiyat klasiklerini sadeleştirerek okumak zorundayız. Çünkü o kelimeleri kaybettik” dedi.

SAKARYA (İGFA) -Sakarya Büyükşehir Belediyesi Şubat Kültür Sanat Takvimi, kapsamında birbirinden değerli konukları sanatseverlerle buluşturuyor.

OSM’de buluştular

Bu kapsamda son olarak Sakaryalı sanat dostları, Ofis Sanat Merkezi’nde (OSM) “Kelimelere ve Hikâyelere Tutunmak” isimli söyleşide bir araya geldi.

Yazar Tarık Tufan, konuşmacı olduğu programda yeni yüzyılın iletişimde getirdiği değişimi, tüketim olgusunu ve toplumu kültürel açıdan etkileyen yeni alışkanlıkları anlattı.

“Sosyal medyada neden bu kadar görünmek istiyoruz?”

Yüzyılın iletişim çağı olarak isimlendirilse de olumsuz yansımalarının olduğunu belirten eden Yazar Tarık Tufan şöyle dedi: “Peki, çağımızın kelimesi ne olabilir? Belki de ilgi manyaklığı. Sosyal medyada neden bu kadar görünmek istiyoruz? Ürettiklerimiz azaldıkça fark edilmek istiyoruz. İletişimin en yoğun olduğu yüzyılda bu kadar yalnız olabileceğimiz söylenmemişti bize. İletişim çağında yaşıyoruz ama birbirimizi anlamıyoruz. Masaya oturduğumuzda yüzümüze bakmıyoruz, en yakınımızdakileri bile değersizleştiriyoruz.”

“Emojilerle konuşan bir topluma evrildik”

Sosyal medyadan söz eden Yazar Tarık Tufan şöyle dedi: “Biliyor musunuz, zamanın ruhunu temsil eden kelimeler çok önemli. Çağın kelimeleri değişiyor, dönüşüyor ve bazen fark etmeden hayatımıza giriyor. Bir sabah uyandık ve durduk yere ‘Dubai çikolatası’ yemek istedik. Peki, neden? Çünkü beslendiğimiz kaynaklar değişti. Artık keşfet sekmesi hayatımızın bir parçası. Peki, gerçekten biz mi istiyoruz, yoksa birileri bizim yerimize mi karar veriyor?Tüketim olgusu, arzusu… Belki de hepimiz ilkel zihinlere dönüşüyoruz. Emojilerle konuşan, sanat yoksunu bir topluma mı evrildik? Bugün, 80 yıl önce yazılmış edebiyat klasiklerini sadeleştirerek okumak zorundayız. Çünkü o kelimeleri kaybettik”

Programın son bölümünde Yazar Tarık Tufan soruları yanıtladı, programdan sonra yoğun ilgiyle kitapseverlerin kitaplarını imzaladı.