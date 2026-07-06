Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Mahallemde Neşe Var' etkinliği Pamukova'nın ardından bu kez Ferizli'de çocuklarla buluştu.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Mahallemde Neşe Var' etkinliği, Pamukova'nın ardından Ferizli Bakırlı Mahallesi'nde çocuklarla buluştu. Gün boyu süren etkinliklerde oyunlar, atölyeler ve gölge oyunu gösterisiyle doyasıya eğlenen çocuklara program sonunda çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Yaz boyunca farklı mahallelerde çocukları eğlence, oyun ve birbirinden renkli aktivitelerle buluşturan 'Mahallemde Neşe Var' etkinliği, Ferizli Bakırlı Mahallesi'nde büyük ilgi gördü. Gün boyu süren programda çocuklar hem eğlenceli vakit geçirdi hem de kültürel etkinliklerle dolu unutulmaz bir yaz günü yaşadı.

Çocuklar etkinlik alanında kurulan yüz boyama ve kitap ayracı atölyelerinde el becerilerini geliştirirken, müzik eşliğinde düzenlenen oyunlar ve eğlenceli aktivitelerle doyasıya eğlendi.

Programın ilerleyen saatlerinde ise Seçkin Bayramoğlu'nun yazıp yönettiği gölge oyunu sahnelendi. Büyük ilgi gören gösteri, çocuklar tarafından uzun süre alkışlandı.

Etkinliğin sonunda çocuklara diş macunu seti, Bilim Çocuk dergisi ve dondurma hediye edildi.