Keçiören Belediyesi, Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde ilçe genelinde temizlik çalışmalarına hız verdi.

ANKARA (İGFA) - Ankara'nın Keçiören ilçesinde gece gündüz demeden sahada görev yapan ekipler, Keçiören'in dört bir yanında yürüttükleri kapsamlı çalışmalarla ilçeyi zirveye hazırlarken, yönetim merkezlerinin çevresinde de detaylı temizlik çalışmaları gerçekleştirdi.

NATO Zirvesi öncesinde çalışmalarını yoğunlaştıran Keçiören Belediyesi ekipleri, cadde, bulvar, meydan ve ortak kullanım alanlarında kapsamlı temizlik çalışmaları yürüttü.

İlçenin birçok noktasında gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında çevre temizliği, yol kenarları, kaldırımlar ve ortak kullanım alanları titizlikle temizlenirken, bölgenin daha düzenli ve estetik bir görünüme kavuşması için yoğun mesai harcandı. Keçiören Belediyesi, temizlik çalışmalarını devletin ilgili kurumlarıyla tam koordinasyon içerisinde sürdürürken, NATO Zirvesi öncesindeki hazırlıklarına da aralıksız devam ediyor.