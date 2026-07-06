Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kente kazandırdığı ATA Çiftliği, ilk dut hasadına ev sahipliği yaptı. Büyükelçiler ve temsilcileri, ABB yöneticileriyle birlikte hasat şenliğinde buluştu.

ANKARA (İGFA) - Ankara'da görev yapan büyükelçiler ve temsilcileri, 22 farklı türden 18 bin meyve ağacının bulunduğu ATA Çiftliği'nde hasat şenliğinde bir araya geldi.

⁠Şenliğe, çok sayıda büyükelçi ve temsilcileri ile ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın eşi Nursen Yavaş, ABB Başkan Vekili Faruk Köylüoğlu ve ABB Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Mekin Tüzün ile çok sayıda ABB bürokratı katıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB), kente kazandırdığı ATA Çiftliği'nde ilk dut hasadı yapıldı. 22 farklı türden 18 bin meyve ağacının bulunduğu ATA Çiftliği'nde Ankara'da görev yapan büyükelçiler ve temsilcileri hasat şenliğinde bir araya geldi.

ABB Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı ve Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde gerçekleşen programa, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın eşi Nursen Yavaş, ABB Başkan Vekili Faruk Köylüoğlu ve ABB Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Mekin Tüzün ev sahipliği yaptı.

HASAT SEZONU BAŞLADI

Hasat sezonuna dut ile başlanırken, büyükelçiler rekreasyon alanında bulunan dut ağacındaki dutları topladı. Sezonun ilk dut hasadı öncesi ABB Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Mekin Tüzün, dut hasadının geleneği ile ilgili bilgiler paylaşarak dut ağaçlarının alandaki tarım vizyonuna katkı sunduğunun altını çizdi.