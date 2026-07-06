Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydın, Artvin Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevine atanan Murat Keskin'e 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü (AÇÜ) Prof. Dr. İbrahim Aydın, geçtiğimiz aylarda Artvin Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevine atanan Murat Keskin'e 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Rektör Aydın, Artvin'de basının çok önemli haberler üreterek şehrin tanıtımına ve gelişimine katkı sunduğunu söyledi.

Rektör Aydın, Valilik İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Keskin'e yeni görevinin 'hayırlı olmasını' dileyerek, çalışmalarında kolaylık ve başarı dileklerinde bulundu.

AÇÜ TÜRKİYE'NİN TERCİH EDİLEN ÜNİVERSİTELERDEN BİRİSİ OLACAK

Ziyarette üniversitede yaşanan son gelişmeler üzerine bilgi veren Aydın, Artvin Çoruh Üniversitesinin tercih edilen üniversitelerin başında yer alması için büyük gayret gösterdiklerini söyledi.

4 YENİ PROGRAM MÜJDESİ

Aydın, Artvin Çoruh Üniversitesi bünyesine ilk kez öğrenci alınması teklif ettikleri 4 yeni programın Yükseköğretim Genel Kurulunda görüşülerek kabul edildiğini söyledi.

Onaylanan programların, 2026-2027 Akademik Yılı itibarıyla eğitim-öğretime başlayacağını belirten Aydın, 'Bu kapsamda Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde İş Sağlığı ve Güvenliği, Spor Bilimleri Fakültesi bünyesinde Rekreasyon, Borçka Acarlar Meslek Yüksekokulu bünyesinde Yeşil ve Ekolojik Bina Teknikerliği, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde ise Çevre Sağlığı ve Çevresel Risk Yönetimi Teknikerliği programlarının açılması onaylandı. Her bir programa 30 öğrenci kontenjanı verilerek toplamda 120 yeni kontenjan üniversitenin eğitim-öğretim kapasitesine kazandırılmış oldu. Başta üniversitenize ve ilimize hayırlı olsun' dedi.

ŞEHRİN KUTUP YILDIZI OLACAK

Yeni programların, üniversitenin akademik üretkenliğine, bölgesel kalkınma hedeflerine ve yükseköğretimdeki hizmet kapasitesine önemli katkılar sağlamasının beklendiğini dile getiren Aydın, 'Artvin Çoruh Üniversitesi, 'şehrin kutup yıldızı olma' vizyonu çerçevesinde yeni akademik programlarla sahip olduğu nitelikli hizmet yelpazesini genişletmektedir. Öğrencilerimize daha geniş eğitim fırsatları sunma, bölgenin ihtiyaç duyduğu nitelikli mezunları yetiştirme ve yükseköğretimde kalite odaklı büyümemizi sürdürme amacımız doğrultusunda; kente ve bölgeye katma değer kazandıran bir üniversite olma ilkesiyle hizmetlerimize devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Murat Keskin ise kente görev yapan basın mensuplarının her zaman yanında yer aldıklarını söyledi.