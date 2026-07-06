Antalya Büyükşehir Belediyesi, istilacı türlerle mücadele, sürdürülebilir balıkçılığı destekleme ve farkındalık oluşturma amacıyla Aslan Balığı Avlama ve Tadım Etkinliği düzenledi. Yarışmada 151 adet aslan balığı yakalanırken, daha sonra yakalanan aslan balığı özenle temizlenerek, tadımı yapıldı.

ANTALYA (İGFA) - Antalya kıyılarında yayılan ve deniz türlerine karşı ciddi zarar veren aslan balığının kontrol altına alınması amacıyla gerçekleştirilen aslan balığı yakalama yarışması çekişmeye renkli görüntülere sahne oldu.

Sabahın erken saatlerinde başlayan yarışma sonrasında 151 tane aslan balığı yakalandı. Toplamda 19 kilogram aslan balığı tutulurken, birinci olan takım 46 adet aslan balığı yakaladı.

Birincilere maske, şnorkel ve aslan balığı maketi verilirken, dereceye giren yarışmacılar hediye çeki kazandı. Yakalanan aslan balıkları ise daha sonra özenle temizlenerek, tadımları yapıldı.

DEMRE'DE FARKINDALIK ETKİNLİĞİ

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Lokman Atasoy, aslan balığının Akdeniz'e ait bir tür olmadığını belirterek, 'Aslan balığının doğal yaşam alanı Kızıldeniz ve Hint Okyanusu bölgesidir. 2014 yılından itibaren kıyılarımızda görülmeye başladı.

Doğal avcısı olmadığı için çok rahat yayılım gösterdi ve yerli balık türlerinin popülasyonunu ciddi şekilde etkiledi.

Kontrollü avcılığı ve sürdürülebilir balıkçılığı desteklemek, aslan balığı popülasyonunu kontrol altında tutmak amacıyla bu etkinliği düzenledik. Aslan balığı besin değeri yüksek ve lezzetli bir balık. Dikenleri zehirli olsa da doğru şekilde temizlendiğinde rahatlıkla tüketilebiliyor. Aynı zamanda ekonomik değerinin olduğunu da göstermeye çalışıyoruz. Artık sofralarımıza girmeye başladı. Antalya Büyükşehir Belediyemizin EKDAĞ sosyal tesislerinde ve balık çarşımızda da satışa sunuluyor' dedi.

BU ORGANİZASYON BAŞKA YERDE YOK

Yarışmada 'En Büyük Aslan Balığı' kategorisinde birinci olan Hüseyin Ünel ise Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederek, 'Türkiye'de böyle bir organizasyon başka bir yerde yok. Antalya'nın bunu başlatmış olması ve diğer illere de örnek olacak şekilde tüm Akdeniz'e yayılması çok önemli. Denizlerimizde çok fazla istilacı tür var. Bunların bir an önce kontrol altına alınması gerektiğini düşünüyorum' diye konuştu.