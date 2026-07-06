MÜSİAD Bursa Şubesi tarafından düzenlenen 'Ailelerle Birlikte Kahvaltı Programı', üyeleri ve ailelerini doğayla iç içe, samimi bir atmosferde bir araya getirdi. Etkinlikte konuşan MÜSİAD Bursa Şube Başkanı Alparslan Şenocak, iş dünyasındaki başarıların ardındaki en büyük gücün aileler olduğunu vurguladı.

BURSA (İGFA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi, üyeleri arasındaki birlik, beraberlik ve dayanışmayı pekiştirmek amacıyla özel bir etkinliğe imza attı. MÜSİAD Bursa Şube Başkanı Alparslan Şenocak ve Yönetim Kurulu'nun ev sahipliğinde, Kültürpark'ta gerçekleştirilen programa üyeler, eşleri ve çocuklarıyla birlikte geniş katılım sağladı.

Sıcak ve samimi bir atmosferde geçen buluşmada MÜSİAD Bursa üyeleri iş hayatının stresinden uzaklaşarak aileleriyle birlikte keyifli bir pazar sabahı geçirme fırsatı buldu. Özellikle hazırlanan eğlenceli oyunlar ve çeşitli etkinlikler, programa ayrı bir renk ve neşe kattı.

'BAŞARILARIMIZIN ARKASINDA AİLELERİMİZİN DESTEĞİ VAR'

Programda katılımcılara hitap eden MÜSİAD Bursa Şube Başkanı Alparslan Şenocak, iş dünyasının dinamikleri içinde aile kavramının önemine değindi. Şenocak, 'Bizler iş dünyasının yoğun koşturmacası içinde; üretim, yatırım, istihdam ve ihracat derken zamanın nasıl akıp gittiğini çoğu zaman fark edemiyoruz. Fabrikalarımızda, ofislerimizde, toplantı salonlarında verdiğimiz bu yoğun mücadelenin ardında ise bizlere güç veren, sabır gösteren ve destek olan çok kıymetli ailelerimiz var. İş hayatındaki başarılarımızın arkasında siz değerli eşlerimizin anlayışı, evlatlarımızın sevgisi ve ailelerimizin duası çok büyük bir yer tutuyor. Evlerimizdeki huzur, bizlerin iş hayatındaki gayretine güç katıyor ' ifadelerini kullandı.

MÜSİAD'ın sadece ekonomik büyümeyi merkeze alan bir kurum olmadığını belirten Şenocak, derneğin kurumsal değerlerine vurgu yaparak, 'MÜSİAD olarak bizler, gücünü manevi değerlerinden, kardeşlik hukukundan, güven duygusundan ve aile bağlarından alan büyük bir camiayız. Biliyoruz ki toplumun en temel taşı olan yuva ne kadar sağlam olursa; iş dünyamız, ekonomimiz ve ülkemizin geleceği de o kadar güçlü temeller üzerinde yükselir. MÜSİAD Bursa olarak gençlerimize, eğitime, üretime ve istihdama verdiğimiz önemi; aynı zamanda aile kurumuna verdiğimiz değerle birlikte görüyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki sağlam yuvalar, güçlü toplumun; güçlü toplum da güçlü Türkiye'nin temelidir.' diye konuştu. Etkinlik, üyelerin aileleriyle birlikte gerçekleştirdiği samimi sohbetler, çocukların neşeli anları ve günün anısına çekilen fotoğraflarla sona erdi.