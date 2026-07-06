Ordu Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde ulaşım yatırımlarını sürdürüyor. Ulubey ilçesinde Kızılen-Çubuklu grup yolunda 3,5 kilometrelik sıcak asfalt çalışması tamamlandı.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde ulaşım yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Ulubey ilçesinde Kızılen-Çubuklu grup yolunda yürütülen 3,5 kilometrelik sıcak asfalt çalışmaları tamamlanarak yol vatandaşların hizmetine sunuldu.

Tamamlanan çalışma ile Ulubey'in Kızılen ve Çubuklu mahallelerinin yanı sıra Şahinkaya, Şekeroluk ve Gölköy Damarlı Mahallesi sakinleri de daha güvenli, konforlu ve kesintisiz ulaşım imkanına kavuştu.

Toz ve çamur sorununu ortadan kaldıran asfalt çalışması, bölge halkı tarafından memnuniyetle karşılandı.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından değerlendirmelerde bulunan Yukarıkızılen Mahallesi Muhtarı İrfan Baki ve mahalle sakinleri, uzun yıllardır bekledikleri hizmete kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ve ekibine teşekkür etti.

Muhtar İrfan Baki ve vatandaşlar yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

'Yoğun nüfuslu mahallemizde sıcak asfalt çalışmaları tamamlandı. Uzun yıllardır beklediğimiz güzel bir hizmete kavuşmuş olduk. Tozdan ve topraktan kurtulduk. Burası bizim kanayan yaramızdı. Bu mağduriyetimizi gideren Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler ve emeği geçen tüm ekibine çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun.'