SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Yazlık Kavşağı'nı kullanan bisikletli ve yayalar için önemli bir uyarıda bulundu.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi, 'Yazlık Kavşağı'nda başlayan 'Yazlık Katlı Kavşak' projesi kapsamında, kavşağın çevresindeki yaya yolu, bisiklet yolu ve alt yaya geçidi 31 Mart Salı gününden (Bugün) itibaren kullanıma kapalı olacaktır. Bisiklet kullanıcısı ve yayalarımızın alternatif güzergahları kullanmaları önemle rica olunur' ifadeleri kullanıldı.