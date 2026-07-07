Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen Kocaeli Uluslararası Balkan Halk Oyunları Festivali, Balkan ülkelerinden gelen çocuk ve genç halk dansları topluluklarını bir araya getirdi. Geleneksel halk oyunları gösterileriyle renklenen festival, farklı kültürleri aynı sahnede buluşturan coşkulu atmosfere dönüştü.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen Kocaeli Uluslararası Balkan Halk Oyunları Festivali, Balkan kültürünün zengin mirasını Kocaeli'de buluşturdu.

Renkli gösterilere sahne olan festival, dostluk ve kardeşlik mesajlarının öne çıktığı görkemli bir organizasyon olarak büyük ilgi gördü. Balkan ülkelerinden gelen halk dansları toplulukları, rengârenk yöresel kostümleri, özgün ezgileri ve etkileyici performanslarıyla izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Kültürel zenginliğin ve ortak değerlerin ön plana çıktığı festival, farklı coğrafyalardan gelen katılımcıları aynı sahnede buluşturarak birlik ve beraberlik ruhunu pekiştirdi.

KÖKTÜRK'DEN EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR

Kocaeli Uluslararası Balkan Halk Oyunları Festivali'ne Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü Abdullah Köktürk, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, dernek başkanları ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

Köktürk yaptığı konuşmada, 'Burada aynı kültür, aynı inanç ve aynı değerden insanlar bir araya geldi. İnsanların birbirini kucaklaması, tebessümü ve selamlaşması da aslında bir ibadet' diyerek programda emeği geçenlere teşekkür etti.

Köktürk, konuşmasının devamında, 'Balkanlardan çevremizdeki tüm komşu ülkelerimize kadar gönül köprüleri kurulması ile ilgili Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın'ın sonsuz fedakârlıkları bulunuyor. Bunun yansımalarını da bu akşam yine burada görüyoruz' dedi.

FESTİVAL COŞKUSU KOCAELİ SOKAKLARINA TAŞINDI

Merkez Bankası önünden başlayan ve Milli İrade Meydanı'na kadar uzanan renkli kortej, festival coşkusunu zirveye taşıdı. Balkan ülkelerinden gelen çocuk ve genç halk dansları toplulukları, ülkelerine özgü rengârenk yöresel kostümleriyle korteje ayrı bir görsel zenginlik kattı.

Geleneksel kıyafetleri, neşeli yürüyüşleri ve enerjik performanslarıyla vatandaşların yoğun ilgisini çeken gruplar, festival coşkusunu Kocaeli sokaklarına taşıdı.

SAHNEDE BALKAN KÜLTÜR MOZAİĞİ OLUŞTU

İzmit Namık Kemal Anadolu Lisesi'nin bahçesinde düzenlenen program, akşam boyunca izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Balkan ülkelerinden ve Bursa bölgesinden gelen halk dansları toplulukları, geleneksel ezgiler eşliğinde sergiledikleri özgün koreografiler ve göz kamaştıran yöresel kostümleriyle sahneyi adeta bir Balkan kültür mozaiğine dönüştürdü. Çocuk ve genç dansçılar, sergiledikleri başarılı performanslarla izleyicilerden uzun süre alkış aldı.