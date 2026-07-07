Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde sürdürdüğü modern altyapı hamlelerine bir yenisini daha ekledi.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü, Acıpayam ilçe merkezinde yürütülen kapsamlı çalışmalar dahilinde, ekonomik ömrünü tamamlamış olan borular devre dışı bırakıldı.

Yaklaşık 30 milyon TL yatırım bedeliyle hayata geçirilen proje, bölgenin su iletim altyapısını dünya standartlarına taşıdı. Toplam 3 bin 700 metre uzunluğunda yeni nesil, dayanıklılığı yüksek ve sızdırmazlık özelliğine sahip içme suyu hattı döşendi.



KESİNTİSİZ VE SAĞLIKLI SU İLETİMİ GÜVENCE ALTINDA



Çalışmalar doğrultusunda, bölgede uzun yıllardır kullanılan ve halk sağlığı açısından ciddi riskler barındıran eski teknoloji asbestli borular devre dışı bırakıldı.

Yenilenen modern hatlar, şebeke basıncını optimize ederek ilçedeki su arzı güvenliğini en üst düzeye çıkardı. Böylece vatandaşların daha temiz, sağlıklı, kesintisiz ve verimli bir içme suyu hizmetine erişimi kalıcı olarak sağlandı. İleri nesil mühendislik çözümleriyle yenilenen altyapı sayesinde, şebekedeki fiziki su kayıp ve kaçaklarının önüne geçilirken, arıza sıklıklarının da minimum seviyeye indirilmesi hedefleniyor.