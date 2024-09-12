Sakarya Büyükşehir Belediyesi, altyapısını sil baştan yenilediği, kaldırım imalatları ve sıcak asfalt çalışmalarının tamamlandığı Adapazarı-Karapürçek Grup Yolu’nun yaklaşık 2 kilometrelik bölümünü soğuk çizgi ve çevre düzenlemeleriyle tablo gibi işleyerek hizmete aldı. İlçenin ulaşımında bu projeyle birlikte yepyeni bir sayfa açıldı

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehre yeni caddeler, arterler kazandırırken mevcut grup yollarını ise altyapı, kaldırım, sıcak asfalt ve yol çizgi çalışmalarıyla yepyeni yüzlerine kavuşturuyor.

ÖNCE SAĞLAM ALT YAPI

Uyguladığı her projeye sağlam altyapıyla başlayan Büyükşehir Belediyesi, SASKİ marifetiyle Karapürçek Mesudiye Mahallesi’nde içme suyu ve yağmur suyu hattını baştan sona yeniledi ve bölgeyi uzun yıllar sorunsuz şekilde hizmete edecek altyapıya kavuşturdu.

KALDIRIM VE ASFALT İMALATI

Adapazarı-Karapürçek Grup Yolu’nda kaldırımlar yayaların daha rahat ve geniş alanlarda yürüyebilmesi için revize edildi. Bu çalışmayla birlikte bölgede yaşayan vatandaşlar ilçe girişinde geniş, rahat bir kaldırım alanına kavuştu. Eski asfaltın uzaklaştırıldığı bin 750 metrelik grup yolu ise 5 bin ton sıcak asfaltla yepyeni bir yüz kazandı.

GÜVENLİ SÜRÜŞ İÇİN HAZIR

YOLBAK Trafik Şube ekipleri, çevre düzenlemeleriyle estetik bir görüntüye kavuşan grup yoluna son dokunuşu ise yol çizgi işlemeleriyle yaptı. Hayati önem taşıyan uyarıcı yol çizgilerinin uygulandığı Mesudiye geçişi, adeta tablo gibi işlendi. Karapürçek ulaşımında yeni bir sayfa açan yol, yeni yüzüyle hizmete açıldı.

“GÜZEL BİR KARAPÜRÇEK İÇİN…”

YOLBAK’tan yapılan açıklamada, “Sorumluluğumuzdaki grup yollarını güvenli ve konforlu hale getirmek için durmadan çalışıyoruz. Son örneğimiz Adapazarı-Karapürçek grup yolunun Mesudiye Mahallesi kısmını sil baştan yenileyerek hayata geçirdik. Güzergâhtaki altyapı, kazı dolgu, kaldırım ve asfalt çalışmalarını tamamlamıştık. Sürüş güvenliği için hayati önem taşıyan yol çizgi çalışmalarımızı da tamamladık. Güzel ilçemiz Karapürçek ve bölge halkımıza hayırlı olsun” denildi.