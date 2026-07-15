Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve Sakarya heyeti, Ankara'da Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı ziyaret ederek Türkiye'de ilk olacak Mollaköy Kürek ve Kano Parkuru Millet Bahçesi ve Su Parkı Projesi'ni görüştü. Alemdar, 'Projemizi detaylarıyla masaya yatırdık ve en kısa sürede projede son aşamaya geçmeyi planlıyoruz. Terasları, deneyimleme göletleri, okçuluk, binicilik ve kamp alanlarıyla Türkiye Yüzyılı'na yakışır bir proje çok yakında yükselecek' dedi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sporun her alanında başlattığı yatırım seferberliğiyle şehrin tarihinde örneği olmayan bir sürecin daha içerisine girdi.

Sakarya heyeti ziyaretteydi

Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, TBMM KEFEK Başkanı Çiğdem Erdoğan, AK Parti Milletvekilleri Ali İnci, Murat Kaya, Ertuğrul Kocacık ve Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan'la birlikte Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı ziyaret etti.

Heyet, bir süredir şehrin gündeminde olan Mollaköy Kürek ve Kano Parkuru Millet Bahçesi ve Su Parkı Projesi için inşa süreci öncesinde Bakan Bak'la değerlendirmeler yaptı.

Alemdar, Sakarya'nın tarihteki en büyük spor ve yaşam alanı yatırımlarından birisi olacak projenin özellikleri açısından ise Türkiye'de ilk ve tek olacağını ifade etti.

Binlerce kişiye yeni 'nefes' alanı

Binlerce kişinin Mollaköy'ün muhteşem tabiatı içerisinde millet bahçesi, piknik alanı, seyir terasları, deneyimleme göletleri, okçuluk ve binicilik alanlarında keyifle vakit geçirebileceğini kaydeden Alemdar, son aşamaya geçileceğini söyledi.

'Türkiye Yüzyılı'na yakışır bir proje olacak'

Alemdar şunları söyledi: 'Genel Başkan Yardımcımız Ali İhsan Yavuz, TBMM KEFEK Başkanımız Çiğdem Erdoğan, Milletvekillerimiz Ali İnci, Murat Kaya, Ertuğrul Kocacık ve Akyazı Belediye Başkanımız Bilal Soykan'la birlikte Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak'ı ziyaret edip verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Toplantıda Bakanlığımız iş birliği ile şehrimizde yürüttüğümüz projeleri değerlendirdik, tamamlanan ve devam eden spor yatırımları ile ilgili Sayın Bakanımızı bilgilendirdik. Mollaköy Kano-Kürek Parkuru, Millet Bahçesi ve Su Parkı projemizi detaylarıyla masaya yatırdık. En kısa sürede projede son aşamaya geçmeyi planlıyoruz. Kıymetli Bakanımıza destekleri için şükranlarımızı sunuyorum. Binlerce vatandaşımız tabiatıyla hepimizi hayran bırakan Mollaköy'de millet bahçemiz ve sosyal donatı alanlarımızda keyifle vakit geçirecek. Terasları, deneyimleme göletleri, okuçuluk, binicilik ve kamp alanlarıyla Türkiye Yüzyılı'na yakışır bir proje çok yakında yükselecek'

Başkan Alemdar'dan destek teşekkürü

Başkan Alemdar, Sakarya'ya destekleri için başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a, Genel Başkan Yardımcımız Ali İhsan Yavuz'a, TBMM KEFEK Başkanımız Çiğdem Erdoğan'a, milletvekillerimize, Cumhur İttifakı il başkanlarımıza teşekkür ederek, birlikte nice çalışmaları hayata geçirmeye devam edeceklerini kaydetti.

Şampiyonlar yetiştirecek

Arifiye Mollaköy'de 1,6 milyon metrekarelik alanda kurulacak olan proje Türkiye'de bir ilk olacak ve olimpik spor dallarında şampiyon sporcuları yetiştirecek.

Uluslararası yarışlara ev sahipliği yapacak olan olimpik tesis 160 metre genişliğe, 2 bin 200 metre uzunluğa sahip kano ve kürek parkuru, 6 ayrı takıma hizmet edecek kulvar ve eğitim alanına sahip olacak.

Proje içerisinde ayrıca deneyimleme göletleri, seyir terasları, sosyal dinlenme alanları, devasa bir Millet Bahçesi, okçuluk merkezi, çocuk oyun alanları, piknik bölgesi, yürüyüş ile macera parkuru, kamp alanları, binicilik tesisi bulunacak.