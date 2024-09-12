Nilüfer Belediyesi sanat atölyelerine yeni dönem kayıtları 11 Eylül’de başladı. Katılımcılar, görsel sanatlardan dansa, müzikten dramaya kadar 8 farklı kategoride eğitim alabilecekler.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi’nin büyük ilgi gören sanat atölyelerinin yeni dönem kayıtları başladı. Nilüfer’deki her bireyin sanatla buluşmasını sağlamak amacıyla düzenlenen atölyelerde, katılımcılar 8 farklı ana branşta eğitim alma imkânına sahip olacak. Bu kapsamda düzenlenen görsel sanatlar, dans, edebiyat, müzik, koro, halk dansları, drama ve akıl ve zeka oyunları atölyelerinde yeni dönem kayıtları 11 Eylül tarihinde başladı.

Nilüfer Sanat Atölyeleri, her yaştan katılımcıya hitap eden çeşitli ve renkli programlarıyla sanatseverleri bekliyor. Alanında uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleşecek eğitimler hakkında detaylı bilgi almak isteyenler, 0224 413 15 10 numaralı telefondan Yüzüncüyıl Eğitim ve Sanat Merkezi’ni arayabilir ya da www.nilufersanatatolye.com adresinden kayıtlarını yaptırabilirler.

Kaynak: igf