İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın Uzundere Cemevi'nin yeniden yapımına ilişkin açıklamalarının ardından önemli bir görüşme gerçekleştirildi. Uzun yıllardır yeniden yapılması beklenen Uzundere Cemevi için süreç yeniden gündemin üst sıralarına taşındı.

Erkan ÇAKILLI / İZMİR (İGFA) - Cemevi yönetimi ve bölge meclis üyeleri, projenin bir an önce hayata geçirilmesi için beklenti ve ihtiyaçları Başkan Tugay'a aktardı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın, Uzundere Cemevi'nin yeniden yapımına yönelik açıklamalarının ardından Cemevi Yönetim Kurulu ile bölge meclis üyeleri Selami İyiler, Ceren Leyla Gür Önalan ve Osman Sarı, Başkan Tugay ile bir araya geldi.

Gerçekleşen görüşmede, Uzundere Cemevi'nin yeniden inşa süreci tüm yönleriyle değerlendirildi. Cemevinin bölge halkı açısından taşıdığı toplumsal ve inançsal önem vurgulanırken, projenin daha fazla gecikmeden hayata geçirilmesine yönelik beklentiler dile getirildi.

Görüşmede ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Karabağlar Belediyesi'nin koordineli bir çalışma yürütmesinin önemine dikkat çekildi. Yapım sürecinde ortaya çıkabilecek ihtiyaçlar, izlenecek yol haritası ve projenin hızlandırılmasına yönelik karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Uzundere Cemevi yönetimi, yıllardır özlemle beklenen projenin artık somut adımlarla ilerlemesini beklediklerini ifade ederek, gerçekleştirilen görüşmenin yeniden yapım sürecine önemli katkı sunması temennisinde bulundu.

Uzundere'de yıllardır beklenen Cemevi projesi için gözler şimdi atılacak somut adımlara ve belediyeler arasında yürütülecek koordinasyon sürecine çevrildi.