Sakarya Büyükşehir Basketbol Takımı, yeni sezona başlarken takımın başına Türkiye Basketbol Süper Lig'de görev yapan başarılı isimlerinden Sinan Çambel getirildi.SAKARYA (İGFA) -

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Basketbol Takımı, yeni sezon yapılanmasıyla ilgili ilk adımı baş antrenör hamlesiyle yaptı.

SİNAN ÇAMBEL İMZALADI

Son olarak Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin başarılı takımlarından ONVO Büyükçekmece Takımı'nda yardımcı antrenörlük görevi yürüten Sinan Çambel ile anlaşma sağlandı.

Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Enes Zengin, yeni sezon için başarılı baş antrenör ile karşılıklı sözleşme imzaladı. Zengin, yeni sezon yapılanmasına antrenör hamlesiyle başladıklarını ifade ederek, kadroya takviyelerin de yapılacağını belirtti.

Geçtiğimiz yıl Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde Play-Off oynama başarısı gösteren Büyükşehir Belediyesi Basketbol Takımı, bu yıl da yarışmacı bir takım olarak parkede yer alacak.