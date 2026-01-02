Bunlar da ilginizi çekebilir

Sezonun ilk haftasında iki takım arasında Sakarya'da oynanan karşılaşmayı Büyükşehir Basketbol, taraftarı önünde 100-63 gibi farklı bir skorla kazanmıştı.

Başantrenör Sinan Çambel yönetiminde yakaladığı başarılı ivmeyi ikinci yarıya taşımak isteyen yeşil-siyahlı ekip, bu mücadeleyi kazanarak namağlup serisini 11 maça çıkarmayı hedefliyor.

Yeni yılın ilk mücadelesi olacak karşılaşma, 3 Ocak Cumartesi günü İstanbul'daki Güngören Spor Kompleksinde oynanacak. Saat 18.00'de başlayacak müsabakada Büyükşehir Basketbol, galibiyet serisini sürdürmenin hesaplarını yapıyor.

Türkiye Erkekler Basketbol 2. Ligi'nde yoluna namağlup lider devam eden Büyükşehir Basketbol, ikinci yarının ilk haftasında 3 Ocak Cumartesi günü saat 18.00'de Güngören Doruk'a konuk olacak.

