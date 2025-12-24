Balıkesir'deki 12+ Yaş Baraj Geçme müsabakalarında Kerem Çötok ve Yusuf Emir Asa, SEM barajını geçti.

BURSA (İGFA) - Balıkesir'de düzenlenen 12+ Yaş Baraj Geçme müsabakalarında Osmangazi Belediyespor, Ege Ömer, Göksu Çivi, Kerem Çötok, Kürşad Kadir Nar, Tolga Savaş ve Yusuf Emir Asa ve Mete Ahmet Karakaş ile mücadele gösterdi. Müsabakalar sonucunda Kerem Çötok ve Yusuf Emir Asa, '200m Karışık' kategorisindeki dereceleriyle SEM (Sporcu Eğitim Merkezi) barajını geçerek önemli bir başarıya imza attı. Öte yandan Yusuf Emir Asa, SEM sporcusu olmaya hak kazanırken, Osmangazi Belediyespor'da SEM sporcusu olmaya hak kazanan sporcuların sayısı da 4'e yükseldi.

BURSA'YI BAŞARIYLA TEMSİL EDİYORLAR

Müsabakalar ve 1 Ekim'de başlayan 2025/2026 sezonu için değerlendirmelerde bulunan Osmangazi Belediyespor Yüzme Branş Sorumlusu Hasan Bayram, 9 Eylül'de göreve başladıklarını dile getirerek, 'Geçen süre zarfında yüzme takımı sporcu sayısını 80'den 114'e çıkarttık. Katılım sağlanan 5 farklı müsabakalarda Bursa ve Türkiye dereceleriyle Osmangazi Belediyespor'u başarı ile temsil ettik. Ayrıca SEM sporcu sayısını 4'e çıkarmış bulunmaktayız. Kulübümüze bu gururu yaşatan Ahmet Kayra Kaynar, Egemen Karakuş, Simay Emre ve Yusuf Emir Asa'yı ve antrenörlerimiz Hakan Aşık ile Aygül Çelik'i tebrik ediyoruz. Desteklerinden dolayı Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın'a ve Osmangazi Belediyespor Başkanımız Fatih Karayılan'a teşekkürlerimizi sunuyoruz.' ifadelerini kullandı.