"Bisiklet Şehri" Sakarya, Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde düzenlenen UCI Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Şampiyonası’na ev sahipliği yaparak 24 ülkeden 71 sporcuyu ağırladı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya, bisiklet alanında dünya sahnesinde bir kez daha adını duyurdu.

"Bisiklet Şehri" unvanıyla anılan kent, dünyanın en prestijli dağ bisikleti organizasyonlarından biri olan UCI Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Şampiyonası’na ev sahipliği yaptı. Avrupa’nın en kapsamlı bisiklet tesisi Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde gerçekleşen yarışlar, nefes kesen mücadelelere sahne oldu.

24 ÜLKEDEN 71 SPORCU, 110 ÜLKEDE CANLI YAYIN

Organizasyona 24 farklı ülkeden 71 elit sporcu katıldı. 600 metrelik teknik parkurda pedallar şampiyonluk için döndü. Dik yokuşlar, duvar sürüşü, tahta rampalar ve eğimli köprülerle dolu parkur, Avrupa’nın en zorlu etaplarından biri olarak kabul ediliyor. 110 ülkede canlı yayınlanan yarışları, 10 bini aşkın sporsever yerinde takip etti. Tribünlerden yükselen alkış ve tezahüratlar, sporculara büyük motivasyon sağladı.

Yarışları yerinde takip eden Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, tribünlerdeki sporseverlerle bir araya gelerek coşkuya ortak oldu.

Başkan Yusuf Alemdar, ödül töreninde yaptığı konuşmada, “Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde düzenlenen bu dev organizasyon, Sakarya’nın uluslararası alanda tanıtımına büyük katkı sağladı. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Vadideki bu adrenalini paylaşan tüm hemşehrilerime ve şampiyon sporcuları tebrik ediyorum” dedi.

Başkan Alemdar, erkekler kategorisi şampiyonu Edvin Lindh’e altın madalyasını takdim etti. Diğer ödüller, Vali Doğan, milletvekilleri ve federasyon yetkilileri tarafından verildi.

ŞAMPİYONLAR BELLİ OLDU

Kadınlar kategorisinde Ukraynalı Mariia Sukhopalova birinciliği elde ederek altın madalya kazandı. Fransız İsaure Medde gümüş, bir diğer Ukraynalı Maria Sherstiuk ise bronz madalyanın sahibi oldu. Erkekler kategorisinde İsveçli Edvin Lindh şampiyonluk ipini göğüslerken, Avusturyalı Theo Hauser gümüş, Brezilyalı Luiz Henrique Cocuzzi ise bronz madalya aldı. Şampiyon sporcular, bisiklet dünyasının prestij simgesi Gökkuşağı Mayosu’nu giyme hakkı elde etti.

Şampiyona, renkli bir ödül töreniyle sona erdi.

Gecenin devamında İlyas Yalçıntaş konseri ve Birkan Polat’ın akrobasi şovu, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.