TOFAŞ Basketbol Takımı'nın 2026-2027 sezonunda iç saha maçlarında geçerli olacak kombine biletlerinin satış takvimi belli oldu. Yeni sezonda yenilenen kadrosuyla Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi (BSL) ve BKT EuroCup'ta mücadele edecek olan TOFAŞ'ta kombine yenileme dönemi 17 Ağustos'ta başlayacak.

BURSA (İGFA) - TOFAŞ Spor Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, 2026-2027 sezonu kombineleri için mevcut kombine sahiplerinin yenileme işlemleri 17-21 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Yenileme döneminin ardından kombineler 24 Ağustos Pazartesi günü genel satışa sunulacak.

Kombineler, TOFAŞ'ın Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu'nda oynayacağı tüm iç saha karşılaşmalarını kapsayacak.

YENİLEME İŞLEMLERİ GİŞE VE ÇAĞRI MERKEZİNDEN YAPILABİLECEK

Kombine yenileme işlemleri, belirtilen tarihlerde Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu Bilet Gişesi ile Biletix Çağrı Merkezi üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Bilet gişesi, 17-21 Ağustos tarihleri arasında 15.00-19.00 saatlerinde hizmet verecek. Biletix Çağrı Merkezi üzerinden ise 10.00-17.00 saatleri arasında işlem yapılabilecek.

Genel satış döneminde de Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu Bilet Gişesi, 18-19 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası sırasında yeni kombine alımları için açık olacak.

TOFAŞ, yeni sezonda Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin yanı sıra Avrupa kupalarında BKT EuroCup'ta mücadele edecek.