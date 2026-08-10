Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor'un milli boccia sporcusu Havva Alyurt, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen 2026 World Boccia Challenger Turnuvası'nda dünya şampiyonu olarak büyük gurur yaşattı.

KOCAELİ (İGFA) - Serebral palsi tanısı bulunan sporcuların mücadele ettiği, strateji ve yüksek isabet oranı gerektiren boccia branşının BC3 Bireysel Kategorisi'nde rakiplerini geride bırakan Havva Alyurt, altın madalyanın sahibi olarak Türkiye'ye büyük gurur yaşattı. Ay yıldızlı forma ile sergilediği üstün performansla dünya şampiyonluğuna ulaşan milli sporcu, Kocaeli'nin de gururu oldu.

Şampiyonluk sürecini değerlendiren Havva Alyurt: '2026 World Boccia Challenger Turnuvası'nda dünya şampiyonu oldum. Bu süreçte antrenmanlarımı Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirdim. Olimpiyat yolunda çalışmalarımı sürdürüyorum. İnşallah ülkemize daha nice şampiyonluklar kazandıracağım' dedi.

'FİZYOTERAPİ DESTEĞİ PERFORMANSIMI ARTIRIYOR'

Boccia branşının ağır engelli sporcuların mücadele ettiği bir spor dalı olduğunu belirten Alyurt, 'Sürekli hareketsiz kaldığımız için kasılmalar yaşayabiliyoruz. Antrenmanlarımızı daha verimli sürdürebilmek adına Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi'ndeki fizyoterapistlerimizden danışmanlık ve gözlem desteği alıyorum. Bu sayede antrenmanlarımı daha konforlu bir şekilde gerçekleştirebiliyorum' ifadelerini kullandı.

DESTEK VERENLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Başarısında emeği bulunan herkese teşekkür eden Alyurt, 'Olimpiyat yolunda ilerleyen bir sporcu olarak bana her zaman destek olan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın'a, kulübüm Kağıtspor'a, her türlü ulaşımımı sağlayan Engelsiz Taksi'ye ve antrenmanlarımı konforlu bir ortamda sürdürmemi sağlayan Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi'ne teşekkür ediyorum. Dokuz yıldır hayallerimi kendi hayali gibi benimseyen ve her zaman yanımda olan annem ve babama da sevgi ve saygılarımı sunuyorum' diye konuştu.