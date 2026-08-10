Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü bisiklet sporcuları, Malatya'da düzenlenen Beydağı Türkiye Şampiyonası 5. Etap Dağ Bisikleti Yarışları'nda önemli dereceler elde etti.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü bisiklet sporcuları, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından 7-8 Ağustos tarihlerinde Malatya'da gerçekleştirilen Beydağı Türkiye Şampiyonası 5. Etap Dağ Bisikleti Yarışları'nda pedal çevirdi. Dağ bisikletinin farklı kategorilerinde mücadele eden genç sporcular, ortaya koydukları performansla önemli başarılara imza attı. Yıldızlar Short Track (XCC) ve Cross Country (XCO) yarışlarında mücadele eden sporcular, organizasyonu 6 madalyayla tamamladı.

Büyükşehirli sporculardan Ömer Asaf Sağlam U15 XCC'de birinci olurken, Yavuz Selim Kaba ise U11 XCC'de altın madalya, U11 XCO'da gümüş madalya kazandı. Murathan Küçükkara U13 XCC'de ve Edip Kerem Başer U13 XCO'da ikincilik elde etti. Ömer Baha Şahin ise U17 XCC'de üçüncü oldu.