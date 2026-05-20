Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı gençlere hitap eden şenlikle kutladı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen '19 Mayıs Gençlik ve Spor Şenliği' programında aileler, gençler ve çocuklar Aziz Duran Parkı'nda buluştu.

Kortej yürüyüşüyle başlayan şenlikte Sakaryalılar, spor etkinlikleri ve gösterilerle Aziz Duran Parkı'nda bayram coşkusunu hep birlikte yaşadı.

Şenliğe Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü bünyesindeki, karate, judo, bisiklet, atletizm, kano, serbest güreş, yağlı güreş, Taekwondo, amputefutbol takımı ve voleybol branşlarından çok sayıda sporcu katıldı. Gün boyunca farklı branşlarda gerçekleştirilen gösteri ve etkinlikler vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Aziz Duran Parkı girişinde başlayan kortej yürüyüşü, bando eşliğinde etkinlik alanına kadar devam etti. Ellerinde Türk bayrakları taşıyan vatandaşlar marşlar eşliğinde yürürken, sporcular ve gençlerin oluşturduğu renkli görüntüler bayram coşkusunu şehrin dört bir yanına taşıdı. Şenlik alanında her yaş grubuna hitap eden etkinlikler yoğun ilgi gördü. Çocuklar oyun alanlarında eğlenirken gençler sportif aktivitelerde mücadele etti, aileler ise gün boyunca süren etkinlikleri ilgiyle takip etti. Aziz Duran Parkı, 19 Mayıs'ın birlik ve beraberlik ruhunun en güzel örneklerinden birine ev sahipliği yaptı.

Etkinlik kapsamında, kortej yürüyüşü, masa oyunları, balon futbolu, bowling, golf ve okçuluk gibi birçok sportif aktivite gerçekleştirildi. Gün boyu süren yarışmalar ve oyunlar katılımcılara hem eğlence hem de rekabet dolu anlar yaşattı.