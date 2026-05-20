Denizli Büyükşehir Belediyesi, Çivril ilçesi İğdir Mahallesi'nde ulaşım konforunu artıracak önemli bir çalışmayı daha tamamladı. Altyapı çalışmalarının ardından baştan sona yenilenen 19 Mayıs Caddesi, modern ve güvenli bir görünüme kavuştu.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde sürdürdüğü altyapı ve üstyapı yatırımlarına Çivril'de bir yenisini daha ekledi. İğdir Mahallesi'nin en önemli ulaşım güzergâhlarından biri olan 19 Mayıs Caddesi'nde, DESKİ ve Enerya tarafından gerçekleştirilen altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından Denizli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri üstyapı çalışmalarına başladı. Toplam 625 metre uzunluğundaki cadde, modern şehircilik standartlarına uygun şekilde tamamen yenilendi.

Çalışmalar kapsamında yolun dayanıklılığını artırmak amacıyla 1840 ton plent miks temel (PMT) serimi yapılırken, ardından 1000 ton sıcak asfalt uygulaması gerçekleştirildi. Kaldırım düzenlemeleriyle birlikte yaya güvenliği de üst seviyeye çıkarıldı.



Yapılan kapsamlı çalışma ile 19 Mayıs Caddesi daha güvenli, konforlu ve estetik bir ulaşım aksına dönüştü. Bölge sakinleri uzun yıllar sorunsuz hizmet verecek modern bir yola kavuşurken, yatırım İğdir Mahallesi'nin çehresine de önemli katkı sağladı.