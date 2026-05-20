Ankara Keçiören Belediyesi ve Uluslararası Mevlana Vakfı iş birliğiyle düzenlenen 'Annemin Şarkıları' konserinde Türk müziğinin sevilen eserleri annelere ithaf edildi, duygu dolu anlar yaşandı.

ANKARA (İGFA) - Ankara Keçiören Belediyesi, Uluslararası Mevlana Vakfı iş birliğiyle Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'nde 'Annemin Şarkıları' adlı özel konser programı düzenledi.

Annelere ithaf edilen konser programı, duygu dolu anlara sahne olurken, Türk müziğinin sevilen eserleri sanatseverlerle buluştu. Programa Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Aygün, İlahiyatçı Yazar Ayşe Sucu, Hz. Mevlana'nın 22'nci kuşak torunu ve Uluslararası Mevlana Vakfı Başkanı Esin Çelebi Bayru, STK temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda kişi katıldı.

'TOPLUMSAL HAFIZAYI KORUYAN BİR BELEDİYECİLİK ÇİZGİSİNİ ESAS ALIYORUZ'

Konuşmasında şehirlerin ruhuna vurgu yapan Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Aygün, şu mesajları paylaştı: 'İnsana dokunan, kültürü yaşatan, toplumsal hafızayı koruyan bir belediyecilik çizgisini esas alıyoruz. Çünkü insanı kaybeden bir şehir, yönünü ve kendini kaybeder. Annelerin sesi bir medeniyetin mayasını taşıyan en temel sestir. Ninni, dua ve türküler bu toprakların ruh haritasını çizer. Bu vesileyle herkesin geçmiş Anneler Günü'nü tebrik ediyorum.'

'ANNE HAYATIMIZDA SOHBETİ İLK KURDUĞUMUZ VARLIKTIR'

İlahiyatçı, Yazar Ayşe Sucu ise konuşmasında şunları söyledi: 'Bu konser vesilesiyle tüm annelerimizin geçmiş Anneler Günü'nü kutluyorum. Kaybetmeye başladığımız insanlık dilini, medeniyetin hafızasını ve bir gönül terbiyesini dinleyeceğiz. Geleneğimiz insana hem düşünmeyi hem de hissetmeyi öğreten bir gelenek. Medeniyetimiz sevgi medeniyetidir. Anne hayatımızda sohbeti ilk kurduğumuz varlıktır. Güveni, merhameti analarımızdan öğreniriz. Farkında olsak da olmasak da hep annemizin sesine doğru yöneliriz. Bugün burada dinleyeceğimiz şarkılar bize o sesi hatırlatacak şarkılar.'

'ANNELERİMİZİ HAYATTAYSA ARAYALIM, ARAMIZDAN AYRILDIYSA BİR DUAYLA ANALIM'

Hz. Mevlana'nın 22'nci kuşak torunu ve Uluslararası Mevlana Vakfı Başkanı Esin Çelebi Bayru da yaptığı konuşmada, anne sevgisinin sanata yansıyan büyüsünü anlatarak, 'Kalplerimizin en derin köşesinde sakladığımız bir duyguyu, bir bağlılığı, bir minneti sanatın en evrensel dili olan müzikle ifade edeceğiz. Annelerimizi hayattaysa arayalım, yanımızdaysa onlara sarılalım, aramızdan ayrıldıysa bir duayla analım.' dedi.

TÜRK MÜZİĞİNİN SEVİLEN ESERLERİ SESLENDİRİLDİ

Konserde; Uluslararası Mevlana Vakfı Türk Müziği Korosu ve saz sanatçıları sahne alırken, koro şefliğini Kültür Bakanlığı Sanatçısı Nebahat Konu üstlendi. Program kapsamında 'Ana Üreğimizdir', 'Annem Bir Melek', 'Anneme Türkü' ve 'Samanyolu (Bir Şarkısın Sen Ömür Boyu Sürecek)' gibi sevilen eserler seslendirilerek izleyicilere müzik dolu bir gece yaşatıldı.

FİNALDE HEP BİRLİKTE ŞARKI SÖYLEDİLER

Konser sonunda gerçekleştirilen çiçek takdiminin ardından sahneye çıkan Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Aygün, İlahiyatçı Yazar Ayşe Sucu ve Uluslararası Mevlana Vakfı Başkanı Esin Çelebi Bayru sahneye çıkarak koroyla beraber 'Gitmesin Gözlerinden Pırıl Pırıl Arzular' şarkısını seslendirdi. Katılımcıların büyük beğeniyle takip ettiği program, alkışlar eşliğinde sona erdi.