Ordu Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan itfaiye personelleri, su altı arama kurtarma alanında uzmanlaşmak amacıyla 60 saatlik dalış eğitim programını tamamladı. Eğitimlerle birlikte ekipler; boğulma vakaları, deniz kazaları, sel, fırtına ve batık olayları gibi acil durumlara daha hızlı ve etkin müdahale edebilecek seviyeye ulaştı.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) 2025 Yılı Mavi Ekonomi Teknik Destek Programı kapsamında desteklenen 'Karadeniz'in Dalış Elçileri Eğitim Projesi'nin teorik ve uygulamalı eğitimleri tamamlandı.

Teorik eğitimler, Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığının Altınordu ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan yerleşkesinde, uygulamalı eğitim ise kentin farklı noktalarında deniz ortamında gerçekleştirildi. Eğitim programı toplam 60 saat sürdü.

15 DALGIÇ, 3 YILDIZ DALICI SERTİFİKASI ALMAYA HAK KAZANDI

Salon, havuz ve deniz noktalarında gerçekleştirilen teorik ve uygulamalı eğitimlerle Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma Ekibi'nde görev yapan 15 dalgıç; ilkyardım, yön bulma ve derin dalış başta olmak üzere arama kurtarma uzmanlığını da içeren en az üç uzmanlık belgesi ile birlikte 3 Yıldız Dalıcı (CMAS/TSSF) sertifikası almaya hak kazandı.

DALGIÇLARIN OPERASYONEL VE TEKNİK YETERLİLİKLERİ ARTIRILDI

Eğitim sürecinde Yön Bulma Uzmanlık, Tüp Dolumu Uzmanlık, Oksijen Kullanımı Uzmanlık, Arama Kurtarma Uzmanlık ve 3 Yıldız Dalıcı Eğitimi konuları ele alındı. Bu konularında dışında ayrıca Tekne Kullanımı, Problem Yönetimi, Grup Dalış Organizasyonu, Fizik Fizyoloji Genel Tekrarı ve Dalış Malzemeleri Genel Tekrarı konularına yer verildi. Bu eğitimler sayesinde dalgıçların operasyonel ve teknik yeterliliklerinin artırılması, su altı arama kurtarma faaliyetlerinde daha etkin ve güvenli görev yapabilmeleri amaçlandı.

BÜYÜKŞEHİRİN ARAMA KURTARMA KAPASİTESİ ARTIYOR

Söz konusu eğitimler, yalnızca personelin bireysel gelişimine katkı sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda Ordu ilinde kıyı güvenliğinin güçlendirilmesi, deniz turizminin daha güvenli hale getirilmesi ve mavi ekonomi hedeflerinin desteklenmesi açısından da önem arz ediyor. Elde edilecek bilgi ve tecrübe ile Ordu Büyükşehir Belediyesinin arama kurtarma kapasitesi güçlenecek, ilerleyen süreçte bölgesel ölçekte hizmet verebilecek bir dalış eğitim merkezi altyapısının oluşturulmasına katkı sağlanacak.