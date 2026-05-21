Kayseri Melikgazi Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu etkinlikte Çarşı Melikgazi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Katre Gençlik Orkestrasının muhteşem konserine ev sahipliği yaptı.

KAYSERİ (İİGFA) - Konsere katılarak gençler ve çocuklarla 19 Mayıs coşkusunu birlikte yaşayan Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, '19 Mayıs 1919 Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkıp Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı bir gün. Cenabı Allah bir daha bu ülkeye Kurtuluş Savaşı göstermesin. 19 Mayıs Atatürk'ün Türk gençliğine armağan ettiği önemli ve anlamlı bir gençlik bayramı. Çarşı Melikgazi Kayseri'ye bir renk kattı. Burası sadece Kayseri'ye değil ülkemize güzel bir örnek olacak. Bir gıda AVM'si olarak planladı. Henüz resmi açılışını yapmadık daha ufak tefek ilave edeceğimiz bazı sürprizlerimiz var. Kayseri'nin ürünlerini, firmalarını burada tüm Türkiye'ye tanıtacağız. Mustafa Kemal Atatürk'ün bu büyük bayramı emanet ettiği geleceğimizin teminatı siz değerli gençlerimizle bir arada olmaktan büyük bir gurur ve mutluluk duydum. Bu vesile ile bir kez daha başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, İstiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyorum.' dedi.