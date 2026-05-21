Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre ülke genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak, bazı bölgelerde kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 21 Mayıs Perşembe gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu hava ile birlikte aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların beklendiğini açıkladı.

Hava sıcaklıklarının Akdeniz ile İç Anadolu'da 3 ila 5 derece artacağı, Doğu Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı, doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Marmara (Edirne, Çanakkale ve Balıkesir dışında), Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Osmaniye, Kahramanmaraş, Niğde, Kayseri, Tokat, Kars, Ardahan ve Hakkari çevreleri ile Adana'nın kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.