Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın kıyafet yönetmeliğinde yapılan değişiklikler, 30 Mayıs 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmelik, personelin kılık-kıyafet standartlarını güncelleyerek birlik ve beraberliği güçlendirmeyi amaçlıyor.ANKARA (İGFA) - 30 Mayıs 2025 tarihli ve 32915 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sahil Güvenlik Komutanlığı Kıyafet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile 28 Mart 2020 tarihli ve 31082 sayılı yönetmeliğin Ek-1, Ek-3 ve Ek-4 maddelerinde düzenlemeler yapıldı.

Buna göre yapılan değişiklikler, personelinin kılık ve kıyafetinde standartlaşmayı ve genel kolluk görevlerinin gerekliliklerine uygunluğu artırmayı hedefledi.

Yönetmelikle kıyafetlerin kullanımına dair detaylar yeniden düzenlenerek, personelin görev esnasındaki görünümünde birlik ve beraberliği öne çıkarıldı.

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