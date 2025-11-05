Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin son 20 yılda bilimsel üretimde büyük ilerleme kaydettiğini belirterek, '2002'de 9 bin olan bilimsel yayın sayısı bugün 52 bini geçti. Türkiye, dünyada en fazla bilimsel yayın üreten 14. ülke konumuna geldi' dedi.

ANKARA (İGFA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki sunumunda Türkiye'nin bilim, teknoloji ve sanayi alanındaki ilerlemelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Kacır, bilimsel çalışmaların ülkenin gelişimi açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, bilimsel yayın sayısındaki artışın Türkiye'nin akademik kapasitesini güçlendirdiğini ifade ederek, '2002'de Türkiye'de 9 bin civarında bilimsel yayın bulunuyordu. 2024'te bu sayı 52 bini aştı. Son 5 yılda Türkiye, dünyada en fazla bilimsel yayın üreten ülkeler arasında 14'üncü sıraya yükseldi.' dedi.

'YURT DIŞINDAN ASELSAN'A 112 UZMAN GELDİ'

Yurt dışındaki nitelikli insan kaynağını Türkiye'ye kazandırmak için yürütülen çalışmalara da değinen Kacır, 2025 yılı itibarıyla ASELSAN'dan 43 çalışanın yurt dışına gittiğini, buna karşın 112 uzmanın yurt dışından şirkete katıldığını açıkladı.

Astronot programına yönelik eleştirilere de yanıt veren Kacır, Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 500'den fazla bilimsel program yürüttüğünü hatırlattı. Bugüne kadar 600'den fazla astronot farklı ülkeler tarafından uzaya gönderildiğini kaydeden Bakan Kacır, 'Bilimi ve teknolojiyi konuşacağız ama bazıları astronot programından rahatsız olacak. Bu dünyanın hiçbir yerinde olmaz' dedi.

Bakan Kacır, programın Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında planlandığını, ancak fırlatma koşulları nedeniyle Ocak 2024'e ertelendiğini belirterek, Türkiye'nin uzay istasyonunun yenilenme projelerinde sanayi paydaşı olmayı hedeflediğini söyledi.

'ÇİP ÜRETİMİNDE ENDÜSTRİYEL AŞAMAYA GEÇİYORUZ'

TÜBİTAK'ta akıllı mühimmatlarda kullanılan fotodedektör çiplerinin üretildiğini bildirerek, hedeflerinin endüstriyel üretim aşamasına geçmek olduğunu söyleyen Bakan Kacır, 'HIT 30 programı vesilesiyle büyük ölçekli bir çip üretim yatırımını Türkiye'ye kazandırmak istiyoruz.' dedi.

Ayrıca, Türkiye'nin Avrupa Birliği bünyesindeki en büyük süper bilgisayarlardan birine ortak olduğunu dile getiren Kacır, verilerin Türkiye'de işlenmesine ve yapay zekâ geliştiricilerinin bu altyapıyı kullanmasına önem verdiklerini belirtti.

'TOGG VE YENİ NESİL ARAÇ TEKNOLOJİLERİNE DESTEĞİMİZ SÜRECEK'

Otomotiv sektöründeki yatırımlara da değinen Bakan Kacır, yeni nesil araç teknolojilerinin Türkiye için stratejik öncelik olduğunu söyledi. Togg'un bu alandaki en önemli adım olduğunu ifade eden Bakan Kacır, 'Togg'a sahip çıkmaya ve desteklemeye devam ediyoruz. BYD yatırımı da bu vizyonun parçası. Türkiye ilk kez otomotiv sektörüne teşvik vermiyor; bu alanda uzun yıllara dayanan bir tecrübemiz var' dedi.

Türkiye'de üretilen otomobil sayısının iktidarları döneminde 5 kat arttığını anımsatan Bakan Kacır, yeni teknolojileri Türkiye'ye kazandırmak için çabaları sürdüreceklerini söyledi.