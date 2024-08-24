Beylikdüzü Belediyesi tarafından bu yıl 11.si düzenlenen Barış ve Sevgi Buluşmaları tüm hızıyla devam ediyor.BURSA (İGFA) - 19 Ağustos – 1 Eylül tarihleri arasında Cumhuriyet Etkinlik Alanı’nda düzenlenen festival kapsamındaki Sahaf Söyleşileri’nin üçüncü gününde, Antik Yunan edebiyatının büyük ismi Homeros’un dünyası ve onun kaleme aldığı İlyada adlı destanı konuşulacak. Ümit Nar’ın moderatörlüğünü üstlendiği, Prof. Dr. Erman Gören, Cengiz Özdemir ve Ozan Sağsöz’ün konuk edildiği söyleşi, 18.30 -20.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

Türkiye’nin dört bir yanından ve İstanbul’un muhtelif semtlerinden gelen 25 sahafı Beylikdüzü'nde buluşturan festival süresince ayrıca, her gün saat 21.00’da düzenlenecek kitap mezatlarında birçok değerli ve nadide eser açık artırma usulüyle satışa sunulacak.

TARİH: 24 Ağustos Cumartesi

SAAT: 18.00 – 23.00

YER: Cumhuriyet Etkinlik Alanı

ADRES: Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi / No: 11 Beylikdüzü/İstanbul