Artvin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Kapalı Yüzme Havuzu, planlanan bakım, onarım ve yenileme çalışmalarının ardından yeniden hizmete açıldı.

Bayram SARAYOĞLU /ARTVİN (İGFA) - Tesisin yüzeyleri, teknik donanım alanları ve ortak kullanım bölümleri kapsamlı bir tadilat sürecinden geçirildi. Boya ve estetik iyileştirmelerle havuzun fiziki koşulları daha modern ve kullanışlı hale getirildi.

Artvin Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kara, yaptığı açıklamada, kurum olarak temel önceliklerinin, gençlerin ve tüm vatandaşların sağlıklı, güvenli ve çağdaş spor alanlarına erişimini sağlamak olduğunu söyledi.

Yenilenen yüzme havuzunun Artvin'e ve spor camiasına hayırlı olmasını temenni eden Kara, şunları söyledi:

'Gerçekleştirilen çalışmaların en önemli aşamalarından biri ise havuz suyunun tamamen boşaltılarak yeniden doldurulması ve uluslararası hijyen standartlarına uygun şekilde temizliğinin sağlanması olmuştur. Bu süreçte, su kalitesi analizleri titizlikle yapılmış, dezenfeksiyon uygulamaları bilimsel kriterler çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Böylece hem sporcularımızın hem de vatandaşlarımızın sağlığını önceleyen güvenli bir yüzme ortamı oluşturuldu. Çocuklarımızın, gençlerimizin, sporcularımızın ve tesisimizi kullanan tüm vatandaşlarımızın temiz ve hijyenik bir ortamda hizmet alabilmesi amacıyla, bayram tatilimizi de bu tadilat sürecine ayırarak çalışmalarımızı aralıksız sürdürdük. Artvin halkının her türlü fedakârlığı hak ettiğine inanıyor, bu anlayışla hizmet üretmeye devam ediyoruz. Bilindiği üzere yüzme havuzlarında hijyen koşullarının sürdürülebilirliği, sporcu sağlığı ve performansı açısından kritik öneme sahiptir. Bu doğrultuda tesisimizde periyodik bakım ve su yenileme süreçleri düzenli olarak uygulanmaya devam edecek; ilgili teknik ekiplerimiz tarafından sürekli izleme ve kontrol faaliyetleri sürdürülecektir. Tüm hemşehrilerimizi tesislerimizi aktif şekilde kullanmaya davet ediyoruz.'