Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, her ayın son pazar günü düzenlediği 'Arabasız Pazar' etkinliğiyle kenti bir kez daha nefes aldırmaya hazırlanıyor.

ESKİŞEHİR (İGFA) - 29 Mart 2026 Pazar günü saat 10.00-16.00 arasında gerçekleştirilecek etkinlikte vatandaşlar; yürüyüş yapabilecek, bisiklet sürebilecek, çocuklarıyla güvenli bir şekilde sokakların keyfini çıkarabilecek.

Bu saatler boyunca belirlenen alanlar yalnızca yaya, bisiklet, kaykay ve scooter kullanımına açık olacak. Gürültüden ve trafikten uzak bir şehir deneyimi sunan etkinlik, hem çevre bilincini artırmayı hem de kent yaşamına farklı bir soluk getirmeyi amaçlıyor.

Etkinliğin gerçekleştirileceği noktalar ise şöyle:

Atatürk Bulvarı (Dr. Sadık Ahmet Bulvarı - Migros arası - Odunpazarı yönü, 700 metre), Osmangazi Mahallesi Porsuk Bulvarı Eğri Sokak (Yalınay Sokak - Darcan Sokak arası, 450 metre), Ömerağa Mahallesi Turgut Reis Caddesi (Gaffar Okkan Caddesi - Arıcı Sokak arası, 580 metre).