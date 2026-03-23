Denizli Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayı boyunca kent genelindeki 25 bin ihtiyaç sahibi aileye gıda kolisi ulaştırdı. 'Ramazan paylaşmaktır' sloganıyla hayata geçirilen projede on binlerce sofraya bereket taşındı.

DENİZLİ (İGFA) - Ramazan ayında sosyal destek projeleriyle gönülleri fetheden Denizli Büyükşehir Belediyesi, dar gelirli vatandaşlara Ramazan Bayramı ikramiyesi ve sosyal yardımları kapsayan 16 milyon 432 bin 500 TL sosyal destek ödemesinin yanında gıda kolisi ile on binlerce ailenin sofrasına bereket kattı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın yürüttüğü Ramazan ayı gıda yardımı kapsamında 25 bin gıda kolisi ihtiyaç sahibi ailelere teslim edildi. Bu destek kapsamında kentin 19 ilçesi ve 616 mahallesindeki dar gelirli ailelerin temel gıda ihtiyaçları karşılandı.



'BU KENTİN ÖZ KAYNAKLARINI YİNE BU KENTİN İNSANINA HARCIYORUZ'



Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, ramazan ayının bereketini ve kardeşliğini ihtiyaç sahibi 25 bin ailenin sofrasına taşımanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti. Başkan Çavuşoğlu, 'Sosyal belediyecilik anlayışımızla, bu kentin öz kaynaklarını yine bu kentin insanına harcıyoruz. Denizli'mizde hemşehrilerimizin sofrası boş kalmasın, yüzler hep gülsün diyerek çıktığımız bu yolculukta, dayanışmayı büyütmeye devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.