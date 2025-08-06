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Ekipler, sahada yaptıkları denetimlerde vatandaşlara Alo 171 hattını da tanıttı.

Pasif içiciliğin yol açabileceği sağlık sorunlarını önlemek için gerekli adımların atıldığını vurgulayan Bakan Memişoğlu, sahada özveriyle çalışan ekiplere gönülden teşekkür etti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye genelinde kapalı alanlarda sigara yasağı denetimlerinin sıkı bir şekilde devam ettiğini duyurdu; pasif içicilikle mücadelede ekiplere teşekkür etti. ANKARA (İGFA) - Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, “Görevimiz Temiz Hava” başlıklı paylaşımıyla Türkiye genelinde kapalı alanlarda sigara yasağına yönelik denetimlerin titizlikle sürdürüldüğünü açıkladı.

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