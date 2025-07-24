Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan 7557 sayılı Kanun, sağlık sektöründe ecza ticareti, tıbbi ürünlerin takibi, organ bağışı ve sağlık personeli çalışma koşullarında önemli değişiklikler getirdi.ANKARA (İGFA) - Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7557 Sayılı Kanun, sağlık alanında çeşitli düzenlemeleri kapsıyor. Kanun, ecza ticarethanelerinden organ bağışına, sağlık personeli istihdamından tıbbi cihaz denetimlerine kadar birçok konuda yenilikler içeriyor.

BAŞLICA DÜZENLEMELER

Ecza Ticarethaneleri ve Tıbbi Ürün Takibi: Ecza ticarethaneleri, beşeri tıbbi ürünlerin ve özel tıbbi amaçlı gıdaların tedarik zincirindeki hareketlerini Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği usullere uygun olarak takip sistemine bildirecek. Aykırılık durumunda, ürünlerin depocu satış fiyatının iki katı idari para cezası uygulanacak; bir yıl içinde üçüncü tespitte ruhsat iptal edilecek. (Madde 1, 8, 10, 11)

Sağlık Personeli Çalışma Koşulları: Tabipler, diş tabipleri ve uzmanlar, Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmesi olup olmadığına bakılmaksızın özel sağlık kuruluşları ve vakıf üniversitelerinde sigortalı çalışabilecek. Çalışma izni olmayanların izinleri 1 Haziran 2026’ya kadar iptal edilecek. (Madde 2, 7)

Organ Bağışı Süreçleri: Organ bağışı beyanları, e-Devlet veya Sağlık Bakanlığı bilişim sistemleri üzerinden güvenli kimlik doğrulama ile yapılabilecek. Bağışçı iradesi, yakınlarının aksi görüşüne üstün tutulacak; bağışçı yakınlarına organ naklinde öncelik tanınacak. (Madde 13)

Sağlık Meslek Liseleri: Diş protez teknisyenliği ve sağlık bakım teknisyenliği hariç, sağlık meslek liselerine öğrenci kaydı durdurulacak. Hemşire ve ebe yardımcılığı mezunları, sağlık bakım teknisyeni unvanı kullanacak. (Madde 6)

Tıbbi Cihaz ve Reklam Denetimleri: Sahte tıbbi cihaz piyasaya sürenlere 1 milyon TL’den 10 milyon TL’ye kadar, izinsiz satış ve reklam yapanlara 500 bin TL’den 5 milyon TL’ye kadar idari para cezası uygulanacak. Sağlık kuruluşlarının reklamları, yalnızca adres, iletişim ve uzmanlık bilgileriyle sınırlı olacak. (Madde 15, 16)

Kenevir Ürünleri: Kenevirden elde edilen tıbbi ve sağlık ürünlerinin ruhsatlandırma ve satışı Sağlık Bakanlığı’nca düzenlenecek; bu ürünler sadece eczanelerde satılabilecek. (Madde 9)

Optisyenlik Mesleği: Optisyenler, odalara kayıt olmadan mesleki faaliyet yürütemeyecek. Odaların kuruluş ve işleyişine dair detaylı düzenlemeler yapıldı; disiplin cezaları tanımlandı. (Madde 20, 21, 22, 23)

Döner Sermaye ve Lisanslama: Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurumlarda görevlendirilen personelin ek ödemeden faydalanması sağlanacak. Sağlık lisansı açık artırmayla verilecek; gelirin yüzde 75’i Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş.’ye, yüzde 25’i genel bütçeye aktarılacak. (Madde 12, 25)

Geçici Düzenlemeler: Eczaneler ve ecza ticarethaneleri, 15 Mart 2025 öncesi stok uyumsuzluklarını üç ay içinde düzeltecek; aksi takdirde yaptırımlar uygulanmayacak. (Geçici Madde 1)

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