ANKARA (İGFA) - Sabiha Gökçen, havacılık alanındaki başarılarıyla sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde de öncü bir isim olarak anılmaya devam ediliyor.

Türk Hava Kurumu'nun paylaştığı bilgiye göre, dünyanın ilk kadın savaş pilotu Sabiha Gökçen için Cebeci Askeri Mezarlığı'nda anma töreni düzenlendi.

Dünyanın ilk kadın savaş pilotu Sabiha Gökçen, vefatının 25. yılında Cebeci Askeri Mezarlığı'nda düzenlenen törenle anıldı.



Tören, Türk Hava Kurumu ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı koordinasyonunda gerçekleştirildi. HEAŞ Genel Müdürlüğü de törene katılım sağladı.

Törende, Türk havacılık tarihine damga vuran Gökçen'in mirası ve öncü rolü bir kez daha vurgulanırken, katılımcılar tarafından saygı duruşunda bulunuldu.