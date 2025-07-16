Orman Genel Müdürlüğü, Tekirdağ Şarköy ve Çanakkale Ayvacık’taki orman yangınlarına 14 uçak, 13 helikopter, 114 arazöz, 10 iş makinesi ve 684 personelle müdahale ediyor.ANKARA (İGFA) - Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Tekirdağ Şarköy ve Çanakkale Ayvacık’ta devam eden orman yangınlarına karşı gece boyunca süren müdahalenin, sabah saatlerinde hava unsurlarının desteğiyle devam ettiğini duyurdu.

Yangınlara 14 uçak, 13 helikopter, 114 arazöz, 10 iş makinesi ve 684 personel ile müdahale ediliyor.

Şarköy’deki yangının, İstiklal Mahallesi Kaytan mevkisinde başlayan anız yangınının ormana sıçramasıyla büyüdüğü, Şenköy, Kocaali ve Kızılcaterzi mahallelerini tehdit ettiği belirtildi.

Bazı evlere sıçrayan alevler nedeniyle tahliyeler yapılırken, ekipler yerleşim yerlerini korumak için yoğun çaba harcıyor.

Bu arada Çanakkale Ayvacık’ta ise Naldöken köyü yakınlarında başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle yayılıyor.

https://twitter.com/OGMgovtr/status/1945333239624659330

OGM, yangınları bir an önce kontrol altına almak için ekipleriyle aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.