Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Türkiye’nin birliğe, siyasetin sükunete ihtiyacı olduğunu belirterek, “Yumruk siyaset aracı değildir” dedi. Arıkan, mera yönetmeliği değişikliğini eleştirirken, Hindistan-Pakistan gerginliğinde Türkiye’nin D-8 üzerinden Pakistan’a destek vermesini istedi.ANKARA (İGFA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Türkiye ve bölgenin kritik bir süreçten geçtiğini vurgulayarak, iktidar ve muhalefetin kullandığı dile dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

“Türkiye’nin birliğe, siyasetin sükunete, siyasi öznelerin suhulete ihtiyacı var. Meclis’te ifade ediyorum, yumruk siyaset aracı, siyaset çatışma aracı değildir. İktidar kamplaşma, muhalefet gerginlik yükseltme alanı değildir” dedi.

TBMM Grup Toplantısı https://t.co/4ulxpEO2ST— Saadet Partisi (@SaadetPartisi) May 7, 2025

MERA YÖNETMELİĞİ ELEŞTİRİSİ

Arıkan, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın mera yönetmeliğindeki değişikliği eleştirerek, “Bu masum bir arazi yönetimi değişikliği değil. Kırsal tasfiye ediliyor, hayvancılık bitiriliyor. ‘Yatırıma açıyoruz’ denilerek yapılan bu değişiklikler, köylüyü kendi köyünde kiracı yapacak” iddiasında bulundu.

Hindistan ve Pakistan arasındaki son gelişmelere değinen Arıkan, Hindistan’ın gerginliği sıcak çatışmaya çevirmesinden endişe duyduklarını belirtti.

Pakistan’ın meşru müdafaa hakkını savunan Arıkan, “Türkiye, D-8 üyesi ülkeleri bir araya getirerek Pakistan’a yönelik saldırıları masaya yatırmalı. Hindistan’ın saldırgan tutumu son bulmalı, bölge kaosa sürüklenmemeli. Pakistan’a siyasi ve diplomatik destek açıkça verilmeli” çağrısı yaptı.