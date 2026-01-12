Saadet Partisi Konya İl Gençlik Kolları tarafından Muhacir Pazarı'nda kurulan 'Göz Hakkı Manavı' vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Dayanışma ve paylaşma kültürünü yaşatmak amacıyla hayata geçirilen etkinlikte, pazara gelen vatandaşlara ücretsiz meyve dağıtımı yapıldı.

KONYA (İGFA) - Gençlik kolları üyeleri tarafından kurulan manav standında mevsimlik meyveler vatandaşlara ikram edildi. Etkinliğin, hem sosyal yardımlaşmayı güçlendirmek hem de 'göz hakkı' geleneğine dikkat çekmek amacıyla düzenlendiği belirtildi.

Pazarda alışveriş yapan vatandaşlar, yapılan çalışmadan duydukları memnuniyeti dile getirerek gençlere teşekkür etti. Özellikle dar gelirli vatandaşların faydalandığı etkinlik, pazarda sıcak ve samimi anlara sahne oldu.

Program ile ilgili konuşan Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Cevher Eröz 'Saadet Partisi Konya il gençlik kolları olarak bugün muhacir Pazarımızda göz hakkı manavını kurduk bugün ekonomik olarak zor dönemden geçen vatandaşımız çocuklarına meyve alırken zorluk çekmektedir biz de bir nebze buna dikkat çekmek için bugün burada bu faaliyeti yapmaktayız.' dedi.