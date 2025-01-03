BURSA (İGFA) - Saadet Partisi Bursa il başkanlığı görevini iki yıla yakın bir zamandır yürüten Jeoloji Mühendisi Ali Osman Karahan, Genel Merkez Teşkilatından gelen görevliler ile Bursa teşkilatlarının tamamından temayül yoklaması alınacağını açıkladı.

Bursa'da başarılı çalışmalara imza atmış teşkilatların olduğunu belirten Karahan, "Bu bir bayrak yarışıdır. Bu teşkilatlar kendi içinden onlarca başkan çıkaracak birikime sahiptir." dedi.

Genel Başkan Mahmut Arıkan ile teşkilatların önümüzdeki seçimlere kadar durmadan çalışacağını ifade eden Karahan, temayül yoklaması ile başlayan kongre sürecinin en hayırlı netice ile sonlanması için elinden geleni yapacaklarını söyledi.

Bursa'da Saadet Partisi Bursa İl başkanlığına kimlerin aday olacağı henüz bilinmiyor.