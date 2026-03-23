Saadet Partisi İl Başkan Yardımcısı Ensari Altınışık, özellikle gençler arasında hızla yayılan dijital bağımlılığa dikkat çekerek, bilinçli teknoloji kullanımının önemini vurguladı.

BURSA (İGFA) - Saadet Partisi İl Başkan Yardımcısı Ensari Altınışık, haftalık basın açıklamasında dijital bağımlılığın toplumda giderek büyüyen bir sorun haline geldiğini söyledi. Teknolojinin hayatı kolaylaştıran önemli bir araç olduğunu belirten Altınışık, kontrolsüz kullanımın ise ciddi riskler doğurduğuna dikkat çekti.

Özellikle akıllı telefonlar, sosyal medya ve dijital oyunların aşırı kullanımının gençler arasında yaygınlaştığını ifade eden Altınışık, bu durumun hem fiziksel hem de psikolojik sorunlara yol açtığını dile getirdi. Uzun süre ekran karşısında kalmanın göz yorgunluğu ve kas ağrılarına neden olduğunu, aynı zamanda dikkat dağınıklığı, stres, uyku problemleri ve akademik başarıda düşüş gibi sonuçlar doğurduğunu belirtti.

Çocuklar, ergenler ve üniversite öğrencilerinin dijital bağımlılık açısından en riskli gruplar arasında yer aldığını vurgulayan Altınışık, gençlerin günlerinin büyük bölümünü dijital platformlarda geçirmesinin bireysel gelişim ve sosyal ilişkiler üzerinde olumsuz etkiler oluşturduğunu söyledi.

Saadet Partisi olarak teknolojinin tamamen reddedilmediğini ancak doğru ve faydalı şekilde kullanılması gerektiğini ifade eden Altınışık, gençlerin zamanlarını eğitim, kültür, spor ve sosyal faaliyetlerle değerlendirmesi gerektiğini kaydetti. Dijital bağımlılıkla mücadelede toplumun tüm kesimlerine görev düştüğünü belirten Altınışık, ailelerin çocuklarının teknoloji kullanımını yakından takip etmesi, eğitim kurumlarının bilinçlendirme çalışmaları yapması ve kamu kurumlarının bu alanda politikalar geliştirmesi gerektiğini söyledi. Altınışık, sağlıklı bireyler ve güçlü bir toplum için teknolojinin bilinçli, dengeli ve faydalı şekilde kullanılmasının şart olduğunu sözlerine ekledi.