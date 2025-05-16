Bursa Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi’nde kaydedilen görüntülerle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.BURSA (İGFA) - Bursa'da Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı’nda konuyla alakalı konuşan Başkan Aydın, “Seçildiğimiz günden itibaren en çok önemi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi’ne verdik. Göreve gelir gelmez, Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi ile bir protokol imzaladık. 700’e yakın öğrencinin uygulamalı eğitim almasını sağladık. Bursa Veteriner Hekimleri Odası ile de protokol imzaladık. Bu protokol ile vatandaşlarımız, belediyemizin barınağından sahiplendikleri köpeklerin ilk doz karma aşısını, ilk doz iç-dış parazitini ve ilk genel muayenesini Bursa Veteriner Hekimler Odası’na bağlı veteriner kliniklerinde ücretsiz olarak yaptırabiliyorlar. Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi 119 bin metrekare alana sahip. Bunun yanında 153 dönümlük arazi üzerinde yeni bir barınak daha oluşturacağız. Yeni barınak için bütün tahsis işlemleri bitti. Bakanlıktan onay bekliyoruz. Orasını da tamamladığımızda yaklaşık 280 bin metrekarelik bir alanda can dostlarımıza en iyi hizmeti vereceğiz” dedi.

“ÖMRÜMÜZÜN SONA KADAR CAN DOSTLARIMIZIN YANINDAYIZ”

Başkan Aydın, konuyla alakalı açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: “Biz, birkaç hafta önce yine basına yansıyan görüntülerle alakası olan şahısları tespit ederek idari soruşturma başlattık. Yürütülen soruşturma neticesinde işlerine son verdik. Ayrıca konu adli makamlara da intikal etti. Dün akşam sosyal medyada yayınlanan görüntülerin, iş akitlerine son verilen şahıslar tarafından organize bir şekilde planlanmıştır. Bizim asla kabul etmeyeceğimiz bu olayı gerçekleştirmişlerdir. Ben 20 yıldır evimde hem kedi hem köpek besliyoruz. Ayrıca belediyemizde de barınaktan sahiplendiğimiz iki kediye bakıyoruz. Yaşanan bu olayları tasvip etmemiz mümkün değil. Daha olayları duyar duymaz ilgili kişiler hakkında idari ve adli soruşturma başlattık. Bundan sonra da sorumluların takibinde olacağız. İlgili müdürü görevden aldık. Denetimleri sıklaştırdık. Başka kişilerin de ihmalleri var mı diye araştırıyoruz. Şunun kesinlikle bilinmesini isterim; böyle bir olayın yaşanması en çok bizi üzdü. Bir hayvan sever olarak bu tarz olayların yaşanmasına asla müsaade etmeyiz. Geldiğimiz günden itibaren yaptıklarımız ortada. Maalesef art niyetli insanlar var. Kişisel ya da partisel çıkarlar yüzenden olayı kasıtlı ve yasal olmayan zeminlerde yaparak bizlere mal etme çabası var. Bu yapılanların arkasında hangi sebeplerin olduğunu araştırıyoruz. Sorumluların da gerekli cezaları alması için takipçisi olacağız. Ömrümüzün sonuna kadar can dostlarımızın yanındayız” ifadelerini kullandı.